Allerta Meteo Piemonte: codice giallo per maltempo e neve, fiocchi anche a bassa quota

Allerta meteo gialla in Piemonte domani “per neve e valanghe a nord e per rischio idrogeologico a sud, al confine con la Liguria. Da stasera prime piogge sull’alto Piemonte, in intensificazione ed estensione ai settori alpini domani mattina. Da sabato pomeriggio, piogge molto forti sul nord con quota neve in calo da 1200-1300 m fino a 500-700 m in serata e fenomeni intensi anche al confine con la Liguria per temporali in sconfinamento da Savonese e Genovese“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 13 marzo 2026 da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo.

