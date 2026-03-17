Allerta Meteo Piemonte: codice giallo per valanghe, domani torna la neve

Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per valanghe per la giornata di oggi. “Oggi giornata ben soleggiata con aumento della nuvolosità nella tarda serata. Domani mattina prime precipitazioni sulla fascia pedemontana tra Alpi Cozie e Liguri, estese fino alle medie valli a ovest e fino al confine sulle Marittime. Quota neve tra 800 e 1000 metri. Rapido esaurimento dei fenomeni nelle ore centrali della giornata. Venti moderati localmente forti orientali in montagna. Giovedì nulla da segnalare”, si legge nel bollettino di allerta.

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