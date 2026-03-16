Allerta Meteo Piemonte: codice giallo per valanghe, mercoledì 18 nuovo peggioramento

Allerta gialla per valanghe in Piemonte. “Oggi e domani saranno giornate in prevalenza soleggiate, con forte ventilazione sulle Alpi settentrionali e nordoccidentali nel pomeriggio odierno. Modesto peggioramento nella mattinata di mercoledì, con deboli precipitazioni sulla fascia pedemontana“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 16 marzo 2026 da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo. Il bollettino di vigilanza precisa inoltre che il peggioramento atteso nella mattinata di mercoledì determinerà precipitazioni nevose oltre 900-1000 metri.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

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