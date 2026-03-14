Allerta Meteo Piemonte, piogge molto forti, neve fino a 400 metri e valanghe: scatta l’allarme arancione

Arpa Piemonte ha emesso un’allerta arancione per valanghe domani, domenica 15 marzo, a nord, allerta gialla per neve e valanghe sui settori nordoccidentali e nel Cuneese, allerta gialla per rischio idrogeologico al confine con la Liguria e pianura orientale. “Tra la notte odierna e le prime ore di domani si formerà una depressione sul Golfo Ligure, con conseguente maltempo sul Piemonte. Sono previste precipitazioni diffuse, forti sul settore orientale, con picchi molto forti sull’alto Piemonte e al confine con la Liguria; valori generalmente moderati altrove. Quota neve minima all’alba di domani sui 400 metri sul Cuneese, sui 500-700 metri nelle valli alpine interne. Forte ventilazione sull’Appennino”, si legge nel bollettino di allerta.

Sono attesi elevati valori di neve fresca in circa 36 ore, con picchi di oltre un metro di neve sulle Alpi settentrionali, 70-80cm su Graie e Marittime e 30-40cm sulle Cozie. È prevista anche una forte ventilazione da sud in area appenninica e, con intensità inferiore, sul Piemonte orientale per buona parte di oggi, mentre dalla serata il vento tenderà a ruotare da nord a bassa quota rimanendo intenso fino a domenica mattina. Con l’intensificarsi delle nevicate a partire da metà giornata di oggi è atteso un brusco aumento del grado di pericolo valanghe in particolare sui settori settentrionali. Gli importanti quantitativi di neve fresca e ventata potranno distaccarsi spontaneamente provocando valanghe anche di grandi dimensioni che localmente potrebbero minacciare le vie di comunicazione esposte. Le precipitazioni si esauriranno domani pomeriggio.

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