Allerta Meteo, pomeriggio di instabilità: temporali e grandine in arrivo in 2 regioni

L’ondata di aria fredda in quota che sta attraversando il Mediterraneo centrale sta per entrare nella sua fase più acuta per le regioni meridionali. Dopo i primi fenomeni che hanno interessato il comparto tirrenico durante la notte, le previsioni per il pomeriggio odierno indicano un deciso peggioramento nelle zone interne e lungo i versanti ionici. L’interazione tra l’irraggiamento diurno e un nucleo gelido in alta troposfera favorirà lo sviluppo di celle temporalesche isolate ma intense, capaci di generare grandinate e forti raffiche di vento. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Una seconda ondulazione satellite alla circolazione fredda orientale transiterà in medio-alta troposfera, con un’avvezione di vorticità positiva e instabilità associata a un core freddo (-26/28°C a 500 hPa) in transito in media alta troposfera tra Sardegna e Lazio durante la notte, fino a portarsi nel tardo pomeriggio nei pressi dello Stretto di Messina, e infine, in serata a sudovest della Grecia ionica. Sono previsti deboli temporali nella notte nel Mare Tirreno e in prossimità delle coste orientali sarde, palermitane e messinesi con graupel, anche con accumulo e forti scrosci di pioggia e discreto rischio trombe marine, specie in mare per un livello 0“, si legge nel bollettino PRETEMP, valido per l’intera giornata odierna. “Verso mezzogiorno è prevista l’attivazione di alcune celle singole/pulse storm nelle zone interne siciliane, successivamente calabresi e forse lucane, dirette verso le coste meridionali e orientali (ioniche) entro il tardo pomeriggio, sarà qui possibile maggiore presenza di grandine piccola e qualche raffica di vento“.

La situazione meteo

“L’instabilità notturna sarà indotta per raffreddamento in alta quota e concentrata in prossimità del core freddo della nuova ondulazione verso il palermitano. L’assenza di un minimo strutturato al suolo indebolirà i venti sinottici e favorirà un maggiore rischio di trombe marine rispetto al giorno precedente in mare e marginalmente sulle coste settentrionali, favorite da un LCL sui 800 m e un CAPE 0-3 km fino a 300 J/Kg“, spiega PRETEMP. “Durante il giorno l’irraggiamento instabilizzerà i profili sulle zone interne calabre e siciliane, dove la delta theta e 800-600 hPa raggiungerà -7 K: insieme a uno strato secco in media troposfera: essa sarà favorevole per qualche grandinata di piccole dimensioni, anche con accumulo e raffica di vento, specie sotto eventuali pulse storm. Gli shear pressoché assenti favoriranno persistenza dei fenomeni con qualche rovescio insistente“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: