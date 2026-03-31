Allerta Meteo Puglia, arrivano forti piogge, temporali e vento: rischio esondazioni, scatta l’allarme arancione

La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali che interesserà tutta la Puglia dalla mezzanotte dell’1 aprile e per le successive 24 ore. Inoltre nelle aree di allerta Puglia B (Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle), Puglia E (Bacini del Lato e del Lenne), Puglia G (Basso Ofanto) e Puglia I (Basso Fortore), si aggiunge anche l’allerta arancione per rischio idraulico. Sono previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con possibili fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e delle zone golenali”, si legge nel bollettino di allerta.

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