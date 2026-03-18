Allerta Meteo Puglia: piogge e temporali sparsi

La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e rischio idrogeologico per temporali su tutta la regione, valida dalle ore 20:00 di questa sera e per le successive 22 ore. Solo per la zona E, quella dei Bacini del Lato e del Lenne, nel Tarantino, si aggiunge anche il rischio idraulico. Sono previste “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia meridionale. Fenomeni localizzati di incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, generalmente contenuti all’interno dell’alveo”, si legge nel bollettino di allerta.

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