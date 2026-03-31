Allerta meteo Puglia: scuole e parchi chiusi a Brindisi e Taranto, tutte le misure

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di livello arancione su tutto il territorio pugliese, con previsioni di temporali intensi e raffiche di vento particolarmente forti. In risposta a questo scenario, le amministrazioni locali hanno adottato provvedimenti urgenti per limitare i rischi per la popolazione. A Brindisi e Taranto, le autorità hanno deciso di chiudere non solo le scuole, ma anche parchi pubblici, cimiteri e spazi all’aperto, ritenuti particolarmente esposti a possibili pericoli. L’obiettivo principale è prevenire incidenti legati alla caduta di alberi, rami o altri oggetti che potrebbero essere sollevati dal vento. Le ordinanze si inseriscono in un quadro di prevenzione più ampio, volto a tutelare l’incolumità pubblica in una fase meteorologica particolarmente delicata.

Brindisi: stop a scuole, parchi e cimiteri

A Brindisi, il sindaco Giuseppe Marchionna ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole, dei parchi pubblici e dei cimiteri. La decisione è stata presa in via precauzionale, considerando l’intensità prevista dei fenomeni atmosferici e il rischio concreto per la sicurezza dei cittadini. L’amministrazione comunale ha invitato la popolazione a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e a prestare particolare attenzione nelle aree più esposte. Le autorità locali monitorano costantemente l’evolversi della situazione meteo, pronte ad adottare ulteriori misure qualora le condizioni dovessero peggiorare. Si tratta di un intervento mirato a ridurre al minimo i disagi, ma soprattutto a prevenire situazioni di pericolo.

Taranto: chiusure estese e controlli sul territorio

Anche a Taranto il sindaco Piero Bitetti ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle private, gli asili nido e le attività formative superiori. Il provvedimento è stato adottato per ridurre i rischi legati alle condizioni meteorologiche avverse, in particolare per la possibile caduta di alberi, rami o oggetti. Parallelamente, il Comune ha attivato le strutture competenti per garantire la vigilanza e la chiusura dei parchi e dei giardini pubblici recintati, vietandone l’accesso. Anche i cimiteri resteranno chiusi al pubblico, con l’eccezione delle attività funerarie urgenti e indifferibili. L’amministrazione ha inoltre rafforzato i controlli sul territorio, invitando i cittadini alla massima prudenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

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