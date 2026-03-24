Allerta Meteo: rischio temporali e grandine in 6 regioni oggi 24 marzo | DETTAGLI

Per la giornata di oggi, martedì 24 marzo 2026, il quadro meteorologico italiano resta diviso: condizioni più stabili al Nord grazie all’avanzata dell’alta pressione, mentre al Sud e in Sicilia persiste il maltempo, con rovesci e temporali isolati, e possibili grandinate. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

Nel corso della giornata di oggi, martedì 24 marzo 2026, “avanza lentamente da ovest un promontorio anticiclonico, che renderà le condizioni più stabili a partire dal nord, per poi estendersi anche al resto della penisola fra la fine della finestra previsionale e il giorno seguente. Restano possibili sulle regioni meridionali e sulla Sicilia condizioni di instabilità che possono dare origine a temporali localizzati“, riporta il bollettino PRETEMP. “Viene emesso livello 0 di pericolosità per piogge localmente intense e possibile grandine di piccole dimensioni sulle regioni meridionali, sul Mar Ionio e sul basso Mar Tirreno. In queste aree sarà ancora presente aria più fredda in quota associata a una circolazione ciclonica. Il suo spostamento progressivo verso sud-est la porterà ad abbandonare la penisola verso il termine del giorno“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: