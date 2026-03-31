Allerta Meteo ROSSA in Abruzzo per la NEVE: “evento storico di proporzioni epocali nei prossimi 3 giorni”

La regione Abruzzo si trova nel pieno di una configurazione meteorologica eccezionale che sta riscrivendo i record climatici del periodo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha ufficialmente diramato un’allerta meteo rossa per neve e ghiaccio, valida dalle prime ore di domani, mercoledì 1 aprile 2026, fino alla mezzanotte di giovedì 2 aprile. L’evento, iniziato a manifestarsi già nella giornata di ieri con le prime avvisaglie di instabilità, sta subendo una violenta intensificazione proprio in queste ore, martedì 31 marzo, trasformando il paesaggio appenninico in uno scenario puramente invernale nonostante il calendario indichi l’inizio della primavera.

La situazione attuale e l’allerta rossa della Protezione Civile

Secondo l’ultimo bollettino emesso dal Centro Funzionale d’Abruzzo, la criticità è stata elevata al massimo livello a causa della persistenza e dell’intensità dei fenomeni. La fase più acuta del maltempo è prevista tra oggi e dopodomani, con precipitazioni nevose che non accennano a diminuire. La combinazione di una massa d’aria gelida di origine artica con il transito del Medicane Erminio sul Mediterraneo centrale ha creato il “mix perfetto” per una tempesta di neve di proporzioni storiche. Le autorità regionali monitorano costantemente i bacini del Tordino, Vomano e del Pescara, dove il rischio idrogeologico si somma alla minaccia rappresentata dai pesanti carichi di neve sulle strutture e sulla rete elettrica.

Accumuli record e quota neve: un evento senza precedenti

Ciò che rende questo evento meteorologico davvero straordinario non è solo la collocazione temporale, ma l’entità degli accumuli. Le previsioni dei modelli istituzionali e le rilevazioni in tempo reale indicano che sulle vette della Majella e del Gran Sasso cadranno fino a 3 metri di neve fresca complessivi entro il termine della perturbazione. La quota neve si attesterà stabilmente tra i 600 e i 700 metri, con possibili sconfinamenti a quote inferiori durante i rovesci più intensi. Si tratta di volumi di precipitazione che superano di gran lunga le medie stagionali e che mettono a dura prova i piani neve comunali, costretti a richiamare i mezzi di sgombero in un periodo in cui solitamente si programmano le attività agricole primaverili.

Impatto sulle Marche e il Molise: l’emergenza si allarga

L’ondata di maltempo non risparmia le regioni limitrofe, coinvolgendo pesantemente anche le Marche e il Molise. Se l’Abruzzo rimane l’epicentro dei fenomeni più estremi, nelle province di Ascoli Piceno e Macerata si registrano nevicate abbondanti che stanno bloccando i passi appenninici e creando disagi alla viabilità secondaria. Anche il Molise sta affrontando una fase critica, con venti di burrasca e bufere di neve che riducono drasticamente la visibilità. Le istituzioni delle tre regioni sono in costante contatto per coordinare gli interventi di soccorso e garantire la sicurezza lungo le arterie stradali principali, come la A24 e la A25, dove vige l’obbligo tassativo di pneumatici invernali o catene a bordo.

Evoluzione meteo e previsioni per i prossimi giorni

Il quadro meteorologico resterà fortemente compromesso per tutto il resto della settimana. Dopo il picco atteso tra mercoledì 1 aprile e giovedì 2 aprile, la perturbazione inizierà lentamente a perdere energia. Tuttavia, la Protezione Civile avverte che fenomeni residui continueranno a interessare l’area adriatica anche nella giornata di venerdì 3 aprile. Le temperature subiranno un crollo verticale, portando forti gelate notturne che potrebbero aggravare la situazione del ghiaccio sulle strade. Solo nel fine settimana è previsto un graduale miglioramento, ma la conta dei danni e la gestione dell’enorme massa nevosa richiederanno giorni di lavoro incessante da parte dei volontari e degli addetti ai lavori.

Raccomandazioni istituzionali e gestione della viabilità

In virtù dell’allerta rossa, le autorità raccomandano caldamente di limitare gli spostamenti ai soli casi di estrema necessità. Il sito ufficiale AllarMeteo della Regione Abruzzo invita i cittadini a consultare costantemente i canali d’informazione istituzionale per aggiornamenti in tempo reale. Particolare attenzione deve essere prestata al rischio di blackout elettrici e telefonici, causati dal peso della neve umida sui cavi. La collaborazione tra il Servizio Nazionale di Protezione Civile, le Prefetture e i Comuni è massima per prevenire situazioni di isolamento nei centri montani, garantendo il passaggio dei mezzi di soccorso e la fornitura di beni di prima necessità in un Abruzzo che si è svegliato sotto una coltre bianca tanto magnifica quanto pericolosa.

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Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

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