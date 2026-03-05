Allerta Meteo Sardegna, tornano pioggia e temporali: scatta l’allarme arancione

Torna l’allerta meteo in Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo della Regione comunica che “dalle prime ore della giornata di domani, venerdì 6 marzo, è previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla Sardegna sudoccidentale e in successiva estensione al resto della regione. Le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati moderati, fino a localmente elevati sulla Sardegna meridionale e sudorientale. La componente temporalesca sarà meno importante della componente stratiforme, con i fenomeni più intensi attesi tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Le ultime corse dei modelli previsionali indicano una attenuazione dei fenomeni a partire dalla serata”.

Emessa a partire dalle ore 21:00 di questa sera e fino alle 23:59 di domani, venerdì 6 marzo, un’allerta per: codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico e codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico sull’area di allerta Flumendosa Flumineddu; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sull’area di allerta Montevecchio Pischinappiu; codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente e Campidano.

