Allerta Meteo Sardegna: venti fino a burrasca e mareggiate

Allerta meteo in Sardegna per vento e mareggiate. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Sardegna comunica che “a partire dalla tarda serata di oggi, 25 marzo 2026, e dal settore settentrionale della Sardegna, si prevedono venti forti da nord-ovest, localmente fino a burrasca sulle coste. Domani i venti si estenderanno a tutta l’isola e saranno forti da nord-ovest, fino a burrasca su coste e crinali, con conseguenti mareggiate lungo le coste esposte”, si legge nel bollettino di allerta. L’allerta meteo è valida dalle ore 21:00 di oggi fino alle ore 23:59 di domani, giovedì 26 marzo.

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