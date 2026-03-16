Allerta Meteo, scuole chiuse anche domani martedì 17 marzo in molti Comuni di Calabria e Sicilia | ELENCO LIVE

L’ondata di maltempo provocata dal ciclone Jolina continua a interessare gran parte del Sud Italia e potrebbe avere ripercussioni anche sulla giornata di domani per quanto riguarda il funzionamento delle scuole. Dopo le numerose scuole chiuse oggi, lunedì 16 marzo, cresce infatti l’attenzione per martedì 17 marzo, quando diversi comuni potrebbero decidere di sospendere nuovamente le attività didattiche a causa dell’allerta meteo ancora in corso. Le aree maggiormente colpite sono Calabria e Sicilia, dove nelle ultime ore si stanno registrando piogge intense, temporali e forti raffiche di vento che stanno provocando disagi diffusi, con allagamenti, problemi alla viabilità e situazioni di rischio idrogeologico in diversi territori.

Il ciclone Jolina colpisce il Sud: scuole chiuse in molte città

La perturbazione legata al ciclone Jolina sta determinando una fase di maltempo persistente e localmente intenso, soprattutto lungo le aree ioniche e tirreniche del Sud Italia. Per questo motivo, nella giornata di oggi numerosi sindaci hanno deciso di emanare ordinanze per la chiusura delle scuole, adottando una misura preventiva per tutelare la sicurezza di studenti, insegnanti e personale scolastico. Tra le principali città dove le lezioni sono state sospese figurano Catania, Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia, Acireale e Gela, ma il provvedimento ha interessato anche centinaia di altri comuni tra Calabria e Sicilia.

Le amministrazioni locali hanno scelto la chiusura degli istituti scolastici soprattutto per evitare rischi legati a piogge abbondanti, allagamenti, forti venti e possibili criticità idrogeologiche, fenomeni che in diverse zone hanno già causato disagi alla circolazione e problemi alla vita quotidiana.

Maltempo anche domani: i sindaci valutano nuove ordinanze

Secondo le previsioni meteo, il maltempo non è destinato a esaurirsi nelle prossime ore. Anche nella giornata di martedì 17 marzo sono attese condizioni di instabilità diffusa, con piogge e temporali che continueranno a interessare in particolare Calabria e Sicilia, le regioni maggiormente esposte agli effetti del ciclone. Proprio per questo motivo diversi sindaci stanno valutando la possibilità di mantenere le scuole chiuse anche domani, soprattutto nei territori dove sono già presenti criticità legate al dissesto idrogeologico o dove la viabilità risulta compromessa dal maltempo. Le decisioni definitive verranno prese nelle prossime ore sulla base dei bollettini di allerta meteo diramati dalla Protezione Civile e dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche sul territorio.

Scuole chiuse martedì 17 marzo: elenco aggiornato nel pomeriggio

Nel corso del pomeriggio diversi comuni inizieranno a pubblicare le ordinanze ufficiali dei sindaci relative alla possibile chiusura delle scuole per martedì 17 marzo. L’elenco dei comuni che decideranno di sospendere le lezioni verrà quindi aggiornato in tempo reale, man mano che arriveranno le comunicazioni ufficiali da parte delle amministrazioni locali. L’obiettivo è fornire un quadro costantemente aggiornato delle scuole chiuse per maltempo, con tutte le informazioni utili per studenti, famiglie e personale scolastico nelle regioni maggiormente colpite dal ciclone.

Calabria e Sicilia le regioni più colpite dal maltempo

Le due regioni che stanno registrando gli effetti più intensi del ciclone Jolina sono Calabria e Sicilia, dove nelle ultime ore si sono verificati rovesci molto forti, temporali e raffiche di vento, con accumuli di pioggia significativi in diverse province. In particolare lungo i versanti ionici e nelle aree costiere si stanno registrando condizioni meteorologiche particolarmente difficili, che hanno portato le autorità locali ad aumentare il monitoraggio del territorio e ad adottare misure preventive come la chiusura delle scuole. La situazione resta quindi in continua evoluzione e nelle prossime ore saranno fondamentali le decisioni dei sindaci per capire se anche martedì 17 marzo le scuole resteranno chiuse in molti comuni del Sud Italia. Nel frattempo studenti e famiglie restano in attesa degli aggiornamenti ufficiali, che verranno diffusi nel corso della giornata con le nuove ordinanze delle amministrazioni comunali.

Elenco delle scuole chiuse domani, martedì 17 marzo

Girifalco (Catanzaro)

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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