Allerta Meteo, si concretizza lo spettro del ritorno del gelo invernale: volano i prezzi del Gas, scorte a rischio | DATI

L’Europa si trova nel mezzo di una tempesta perfetta che unisce tensioni geopolitiche e anomalie climatiche. Quella che doveva essere la coda naturale dell’inverno si sta trasformando in una vera e propria emergenza per la sicurezza energetica del continente. Nelle ultime ore, le notizie provenienti dai mercati e dalle agenzie meteorologiche hanno confermato un quadro di estrema vulnerabilità. Una nuova tegola si è abbattuta sul prezzo del gas che, sulla piazza del TTF di Amsterdam, ha fatto segnare un balzo del 57,11% in sole due settimane. Questo incremento vertiginoso non è solo il riflesso del nervosismo degli investitori, ma la conseguenza diretta di una congiuntura critica che vede la guerra in Iran sovrapporsi a un’ondata di freddo tardivo che sta colpendo il cuore dell’Europa centro-settentrionale proprio mentre le riserve iniziano a scarseggiare.

L’impatto del conflitto in Iran e la volatilità del mercato energetico

La principale spinta al rialzo delle quotazioni energetiche arriva dal Medio Oriente, dove l’escalation del conflitto in Iran ha interrotto i fragili equilibri delle rotte di approvvigionamento. Gli analisti di BloombergNef sottolineano come l’instabilità nell’area abbia spinto il metano verso livelli di prezzo che non si vedevano da anni, alimentando una volatilità del mercato che mette a dura prova le industrie e le famiglie europee. La percezione del rischio è talmente elevata che ogni minima variazione nella domanda o nell’offerta viene amplificata esponenzialmente. La guerra ha agito da catalizzatore, ma è la prospettiva di un aumento della domanda interna per il riscaldamento domestico a preoccupare maggiormente nelle ultime ore, poiché i sistemi industriali non possono assorbire ulteriori shock sui costi operativi senza compromettere la produzione.

Il gelo tardivo di marzo e il fenomeno della Dunkelflaute

Le previsioni meteorologiche per l’ultima parte di marzo confermano uno scenario di “pieno inverno” fuori stagione. Le temperature minime in Svizzera, Germania, Olanda e Regno Unito sono previste stabilmente attorno allo zero termico, costringendo i cittadini a riaccendere o potenziare gli impianti termici proprio quando si sperava in una tregua climatica. Questa ondata di freddo è resa ancora più pericolosa dal punto di vista energetico dal fenomeno meteorologico noto come Dunkelflaute, ovvero una combinazione di assenza di vento e scarsa insolazione. Questo scenario impedisce alle energie rinnovabili di coprire il fabbisogno elettrico, costringendo gli Stati membri a fare massiccio ricorso alle centrali a gas per la generazione di energia, accelerando ulteriormente il drenaggio delle riserve residue e spingendo la domanda di gas verso picchi anomali per il periodo primaverile.

Lo stato critico degli stoccaggi europei e il divario tra i Paesi membri

La situazione delle riserve è attualmente il punto più debole della strategia europea. Secondo i dati più recenti diffusi da Gas Infrastructure Europe, le scorte UE sono scese ufficialmente sotto la soglia psicologica del 30%, attestandosi al 29,11% per un totale di 332,58 TWh. Analizzando i singoli Paesi, emerge un divario preoccupante nella resilienza energetica nazionale. Se da un lato l’Italia mostra una tenuta maggiore con stoccaggi al 45%, rappresentando quasi un terzo dell’intera riserva comunitaria, la situazione in Germania è decisamente più allarmante. I depositi tedeschi sono precipitati al 21,93%, un livello che lascia pochissimo margine di manovra nel caso in cui il freddo dovesse persistere oltre la prossima settimana. Questo squilibrio interno rischia di innescare tensioni politiche tra i partner europei sulla gestione della solidarietà energetica prevista dai regolamenti comunitari.

Reazioni istituzionali e misure d’emergenza dell’Unione Europea

Di fronte a questo scenario, la Commissione Europea e i governi nazionali stanno valutando interventi rapidi per mitigare l’impatto del caro bollette e garantire la continuità delle forniture. Le ultime indiscrezioni dai media europei suggeriscono che l’asse Roma-Berlino stia spingendo per una sospensione temporanea del meccanismo ETS (Emission Trading System) al fine di ridurre i costi per le imprese energivore. Parallelamente, si discute della necessità di accelerare i contratti flessibili per il GNL (gas naturale liquefatto) proveniente da mercati alternativi, sebbene i colli di bottiglia infrastrutturali rimangano un ostacolo nel breve termine. La sfida per i prossimi giorni sarà gestire l’impatto sociale della crisi, con l’Unione che si prepara a un Consiglio straordinario per definire nuovi tetti ai prezzi o sussidi mirati, nel tentativo di evitare che il gelo di marzo congeli anche la ripresa economica del continente.