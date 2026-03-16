Allerta Meteo Sicilia, anche domani forti piogge, temporali e vento fino a burrasca: le zone più colpite

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la giornata di domani, martedì 17 marzo. Emessa allerta arancione per il settore nordorientale dell’isola e giallo sul resto del territorio, ad eccezione del settore occidentale, che rimane in verde. “Persistono, specie sui settori orientali, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Dalle prime ore di domani e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti orientali, specie sui settori ionici”, si legge nel bollettino di allerta.

Nel dettaglio, sono previste “precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali e centro-meridionali con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati, specie sui versanti ionici centro-settentrionali e orientali; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sui settori centrali”. Per quanto riguarda i mari, “agitato lo Ionio. Molto mosso lo Stretto di Sicilia”.

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