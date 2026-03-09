Allerta Meteo Sicilia, domani piogge e temporali: ecco dove

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valida per la giornata di domani, martedì 10 marzo. L’allerta interessa tutta l’isola, ad eccezione del settore sudorientale. Sono previste “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali e nordorientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli”, si legge nel bollettino di allerta. Previsti anche “venti localmente forti orientali sui settori meridionali”.

Per quanto riguarda i mari, saranno “molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale”.

