Allerta Meteo Sicilia, domani piogge e temporali: le zone colpite

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valida per tutta la giornata di domani, venerdì 13 marzo. È stata emessa allerta gialla per il settore occidentale dell’isola. Sono previste “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati su zone occidentali”, si legge nel bollettino di allerta.

