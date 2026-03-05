Allerta Meteo Sicilia: domani piogge e temporali sull’isola

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valida per tutta la giornata di domani, venerdì 6 marzo. Prevista allerta gialla su tutta la Sicilia. Sono previste “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a localmente moderati” e “venti localmente forti sudorientali sui settori meridionali, in attenuazione pomeridiana”, si legge nel bollettino di allerta. Per quanto riguarda i mari, “inizialmente molto mossi il Tirreno meridionale settore ovest e lo Stretto di Sicilia, tutti con moto ondoso in attenuazione”.

