Allerta Meteo Sicilia: domani piogge, temporali e forti venti sull’isola

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo gialla per rischio meteorologico e idraulico, valida per tutta la giornata di domani, domenica 15 marzo. L’allerta interessa tutta l’isola. “Dal mattino di domani, domenica 15 marzo, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica”, si legge nel bollettino di allerta. Previsti anche “venti forti nordoccidentali con locali e temporanee raffiche di burrasca” e “mari molto mossi”.

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