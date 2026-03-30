Allerta Meteo Sicilia: domani piogge, temporali e venti forti

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico valida per la giornata di domani, martedì 31 marzo. L’allerta interessa tutta la fascia settentrionale dell’isola, i settori occidentali e quelli nordorientali. Sono previste “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori settentrionali” e “venti tendenti a forti settentrionali sui settori occidentali”, si legge nel bollettino di allerta. Per quanto riguarda i mari, “tendenti a molto mossi tutti i bacini, fino ad agitati lo Stretto di Sicilia ed il Tirreno”.

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