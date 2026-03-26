Allerta Meteo Sicilia: domani piogge, venti di burrasca e mareggiate

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la giornata di domani, venerdì 27 marzo. Emessa allerta gialla su tutta la fascia settentrionale dell’isola, sul settore occidentale e su quello nordorientale. “Si prevedono, per le successive 24-36 ore, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici e nordorientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Persistono venti di burrasca a prevalente componente settentrionale e mareggiate lungo le coste esposte”, si legge nel bollettino di allerta.

In particolare, sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici e orientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”. Previste anche “nevicate al di sopra dei 700-900 metri sui rilievi orientali, con apporti al suolo generalmente deboli. Fenomeni in esaurimento dalla notte”.

Per quanto riguarda i mari, “molto agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, da molto mossi ad agitati i restanti bacini; tutti con moto ondoso in lenta attenuazione”, conclude il bollettino.

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