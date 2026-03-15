Allerta Meteo Sicilia, persistono piogge diffuse e temporali e venti fino a burrasca: scatta l’allarme arancione

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un’allerta meteo arancione per rischio meteo-idrogeologico e idraulico sul settore orientale dell’isola e gialla sul settore centrale. L’allerta è valida per la giornata di domani, lunedì 16 marzo. “Si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica”, si legge nel bollettino di allerta. In particolare, sono previste “precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone orientali, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone centrali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone, con quantitativi cumulati deboli”.

Previsti anche “venti da forti a burrasca sudorientali sui settori ionici; forti nordorientali sulle coste tirreniche e occidentali, con raffiche di burrasca; di burrasca dai quadranti orientali sui rilievi”. Per quanto riguarda i mari, “molto mosso, tendente ad agitato, lo Ionio; molto mossi lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale”, riporta il bollettino.

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