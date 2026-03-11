Allerta Meteo Spagna, brusco cambio di scenario: aria polare in arrivo, temperature in crollo fino a 8°C sotto media e temporali diffusi

Lo abbiamo ripetuto più e più volte: una corrente a getto più ondulata significa tempo decisamente più dinamico alle nostre latitudini. Ed è ciò che accadrà sulla Penisola Iberica da qui a breve. Nei prossimi giorni, intanto, la primavera continuerà a svolgere il suo lavoro, favorendo condizioni meteo incentrate sulla variabilità sulla Spagna, dove non mancheranno nuove occasioni per temporali sparsi a carattere diurno un po’ su tutto il territorio. Nonostante questa fase di relativa calma possa durare fino a venerdì 13, successivamente la configurazione sinottica consentirà al getto polare di ondulare di nuovo bruscamente, favorendo l’arrivo di una massa d’aria polare marittima che in seguito potrebbe avvalersi del contributo artico-continentale, provocando un notevole e diffuso calo delle temperature.

Questa bruscamente diminuzione termica si avvertirà in molte regioni e soprattutto per ciò che concerne le temperature massime, quando saranno attese anomalie negative intorno ai 4/8°C rispetto alle medie del periodo. Ad esempio, su Madrid, la temperatura massima prevista per la giornata di venerdì sarà compresa tra +11/12°C. Stessa sorte anche per Bilbao che, dopo aver fatto registrare ben +21°C, vedrà la colonnina di mercurio raggiungere a malapena i +12°C nel corso della giornata di sabato 14.

L’arrivo del fronte freddo atteso per venerdì, favorirà precipitazioni da moderate a intense lungo tutta la costa cantabrica, lasciando anche significativi accumuli di neve sui principali rilievi montuosi ma a quote piuttosto alte. Poi, proprio nel corso del weekend, il fronte perturbato muoverà i settori orientali della Penisola Iberica, interessando in particolare su Aragona e Catalogna.