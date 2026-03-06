Allerta Meteo, spettacolare Ciclone Mediterraneo tra Italia e Spagna: forte maltempo in Sardegna, la sabbia del Sahara avvolge mezza Europa

Le immagini satellitari odierne mostrano una configurazione meteorologica molto affascinante e suggestiva: visto dall’alto, è uno spettacolo meraviglioso. Un violento ciclone mediterraneo si è stabilizzato con il proprio baricentro sulle isole Baleari, innescando una spirale di maltempo che sta colpendo duramente la Spagna mediterranea, il sud della Francia e, con particolare accanimento, la Sardegna. L’isola si ritrova catapultata in una giornata dal sapore prettamente invernale, caratterizzata da cieli plumbei e precipitazioni battenti. A Cagliari la colonnina di mercurio fatica a salire, segnando appena +14°C in pieno giorno dopo una minima notturna di +12°C trascorsa sotto l’acqua. I dati pluviometrici confermano l’intensità del fenomeno: a Capoterra si registrano già 53mm di pioggia giornaliera, un valore significativo che testimonia la stazionarietà e la violenza dei flussi umidi che risalgono dal mare verso l’entroterra sardo.

Un’atmosfera surreale: la risalita della polvere sahariana attraverso il continente

Ciò che rende questa situazione meteorologica davvero eccezionale è l’immensa quantità di sabbia del Sahara che il ciclone sta sollevando e trascinando verso nord. Osservando il satellite, si nota chiaramente una vasta scia ocra che si propaga dal cuore del deserto africano per invadere l’Europa. In queste ore Londra appare avvolta in una luce spettrale, con il cielo tinto di un giallo opaco che filtra i raggi del sole in modo surreale. La risalita del pulviscolo è talmente imponente da aver valicato le Alpi e il Canale della Manica, spingendosi fino al Circolo Polare Artico. Persino in Lapponia, la neve incontaminata sta cambiando colore, assumendo sfumature giallastre sotto il peso della polvere desertica. È un abbraccio di fango e sabbia che unisce idealmente l’estremo sud del Mediterraneo con le terre dei ghiacci, un fenomeno che proseguirà per diversi giorni, conferendo al paesaggio europeo un aspetto alieno e suggestivo.

La meccanica del cielo: la danza tra correnti cicloniche e anticicloniche

Per comprendere la portata di questo evento, occorre guardare alla circolazione dei venti a scala continentale, una macchina perfetta guidata dalle leggi della fisica termodinamica. Il ciclone mediterraneo funge da enorme motore aspirante: intorno al suo centro, sulle Baleari, le correnti ruotano in senso antiorario, pescando aria torrida e carichi di polvere direttamente dal Sahara. Contemporaneamente, la presenza di un robusto anticiclone posizionato più a est favorisce una circolazione di venti in senso orario. Questo incastro perfetto crea un vero e proprio “corridoio atmosferico” che pompa la sabbia africana attraverso l’Italia, la Francia e la Germania, convogliandola verso la Scandinavia. È una dinamica di scambi meridiani che dimostra quanto il sistema meteorologico europeo sia interconnesso e capace di trasportare l’energia del deserto fino alle latitudini più estreme del pianeta.

Evoluzione per il weekend: instabilità marzolina e temporali al Sud

La situazione non è destinata a risolversi rapidamente, poiché questa configurazione barica rimarrà bloccata per gran parte della prossima settimana. Tuttavia, nel corso dell’imminente weekend, assisteremo a una parziale evoluzione del maltempo in Italia. Il fulcro dell’instabilità tenderà a spostarsi gradualmente verso levante, coinvolgendo in modo più diretto le regioni del Sud. Ci attende un fine settimana caratterizzato da una spiccata variabilità marzolina, con schiarite alternate a improvvisi e forti temporali pomeridiani. Il contrasto tra l’aria calda e polverosa in risalita e le infiltrazioni più fresche legate al vortice ciclonico fornirà l’energia necessaria per lo sviluppo di imponenti cumulonembi, portando piogge che, inevitabilmente, saranno sporcate dalla sabbia sahariana ancora presente in atmosfera. Sarà un sabato e una domenica di “meteo pazzo”, dove il fascino di cieli giallastri si mescolerà alla forza dei fenomeni temporaleschi tipici della transizione stagionale.

