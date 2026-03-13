Allerta Meteo: temporali pomeridiani in arrivo in 4 regioni, ecco mappa e bollettino

Allerta Meteo per diverse regioni del Paese anche oggi venerdì 13 marzo 2026, con particolare attenzione a Sud e Isole. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Cosa aspettarsi nel pomeriggio: le 4 regioni a rischio temporali

L’instabilità atmosferica subirà un’evoluzione durante le ore centrali della giornata. Secondo l’analisi degli esperti, nel pomeriggio l’attenzione dovrà concentrarsi su queste aree:

Sicilia Orientale (Catanese e Siracusano) : è previsto lo sviluppo di una linea di convergenza dei venti. Questo significa che potrebbero innescarsi temporali localizzati ma intensi, favoriti dall’energia potenziale presente nell’aria;

: è previsto lo sviluppo di una linea di convergenza dei venti. Questo significa che potrebbero innescarsi temporali localizzati ma intensi, favoriti dall’energia potenziale presente nell’aria; Zone interne del Sud : rischio di forti piogge (segnalate con un livello 0 di criticità) sulle zone interne e montuose di Sicilia e Calabria ;

: rischio di forti piogge (segnalate con un livello 0 di criticità) sulle zone interne e montuose di e ; Puglia e Basilicata: i fenomeni temporaleschi pomeridiani potranno sconfinare marginalmente anche tra le due regioni.

Allerta Meteo: il bollettino

Oltre al focus pomeridiano, il bollettino evidenzia criticità anche per le ore serali e notturne, specialmente sui mari. Di seguito il testo tecnico integrale diffuso da PRETEMP:

“La goccia fredda in quota del giorno precedente scende lentamente verso sud tra Sardegna e trapanese. Instabilità notturna con temporali a cella singola/ammassi low topped e in un contesto di CAPE skinny potrà interessare il Tirreno meridionale, in prossimità del trapanese e palermitano e della Sardegna sudorientale, con forti piogge concentrate e qualche grandinata piccola in lento movimento“, si legge nel bollettino PRETEMP, valido per l’intera giornata odierna.

“Un livello 0 per forti piogge persistenti è stato emesso per l’Italia centro meridionale e le isole e al pomeriggio per i Balcani tra Slovenia meridionale, Croazia e Bosnia e le zone interne di Sicilia e Calabria e marginalmente tra Basilicata e Puglia. Una linea di convergenza potrà svilupparsi al pomeriggio tra SO e SE termici sul catanese e siracusano con MLCAPE fino a 7/800 J/Kg. Da segnalare durante la notte un possibile sistema lineare nel canale di Sicilia, dove lo shear in intensità potrà raggiungere 10/15 m/s con qualche raffica di vento. Qui lungo una fascia ristretta l’energia potrà raggiungere discreti valori attorno a 1 kj/Kg, con LCL sui 3-400 m e CAPE 0-3 km attorno a 300 J/Kg e quindi possibilità di trombe marine sulla costa siciliana occidentale“, conclude il bollettino.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

