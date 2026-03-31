Allerta Meteo Toscana, anche domani vento forte: raffiche fino a 120km/h in montagna

Allerta meteo gialla emessa dalla Sala operativa regionale per rischio vento dalle ore 7 di domani, mercoledì 1 aprile, fino alla mezzanotte su gran parte della Toscana, in corso oggi su Toscana centrale. Domani ancora vento forte da nord-est. Raffiche fino a 60-80km/h in pianura, fino a 80-100km/h in collina e su costa e Arcipelago, fino a 100-120km/h in montagna, rende noto sui social il Presidente della Regione, Eugenio Giani. Emessa anche allerta gialla per rischio valanghe su area Apuane e Appennino Settentrionale per la giornata di oggi.

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