Allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento forte e mareggiate, neve oltre i 600 metri

Allerta Meteo gialla in Toscana estesa dalla sala operativa “per rischio vento su tutta la Toscana per la giornata di domani giovedì 26 marzo. Allerta gialla per mareggiate su costa e Arcipelago per tutta la giornata di domani. Allerta gialla per rischio neve su Mugello, Alto Mugello, Valtiberina e Casentino per tutta la giornata di domani“: è quanto riporta il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in merito all’ondata di maltempo in arrivo. “Nevicate oltre 600-700 metri sui settori appenninici settentrionali e orientali, sul Casentino e occasionalmente sul Pratomagno e sui rilievi meridionali“.

Nella nota poi diffusa dalla Regione, viene spiegato che è in arrivo aria fredda dal Nord Europa con transito di un rapido fronte, tra oggi e domani. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve per tutta la giornata di domani, giovedì, che interesserà le zone nord-orientali della regione. Un altro codice giallo per vento si estenderà progressivamente a tutta la regione a partire, dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì, dalle aree appenniniche a nord e da quelle centrali, fino alla mezzanotte di domani. Infine codice giallo per mareggiate, con estensione, dalle 21 di oggi, dalle zone centro-settentrionali e isole a quelle meridionali.

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