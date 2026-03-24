Allerta Meteo Toscana: domani vento forte, ecco dove

Allerta meteo gialla in Toscana emessa dalla Sala operativa regionale per rischio vento a partire dalle ore 13 fino alla mezzanotte di mercoledì 25 marzo su Valle del Reno e Alto Mugello. Lo rende noto il Presidente Eugenio Giani sui social.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.