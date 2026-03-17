Allerta Meteo Toscana: in arrivo vento forte, raffiche fino a 100km/h

Un’allerta meteo gialla per rischio vento, valida dalle 9 di domani, mercoledì 18 marzo, fino alla mezzanotte, è stata emessa dalla Sala operativa della Protezione Civile regionale della Toscana. Sul territorio toscano è infatti in arrivo in queste ore un fronte freddo che porterà in particolare sul centro della regione, dalla costa fino alle zone interne, nella giornata di domani, vento forte e deboli piogge sull’Appennino. Saranno possibili anche deboli nevicate oltre gli 800 metri. In particolare, si spiega dalla Sala operativa, già nella giornata di oggi è previsto un rinforzo dei venti di grecale con raffiche fino a 40-50km/h in pianura e fino a 50-60km/h sui rilievi centro-meridionali e sulla costa.

Domani è previsto un ulteriore rinforzo con vento forte da nord-est con raffiche fino a 50-70km/h in pianura, 60-80km/h in collina e fino a 80-100km/h in montagna. Le province interessate dai fenomeni sono quelle di Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

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