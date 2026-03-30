Allerta Meteo Toscana: tornano neve e vento, le zone colpite

Allerta meteo gialla emessa dalla Sala operativa regionale della Toscana per rischio vento dalle ore 9 di domani, martedì 31 marzo, fino alla mezzanotte sulla Toscana centrale. Emessa anche allerta gialla per rischio neve dalle ore 22 di oggi fino alle ore 14 di martedì 31 marzo su Mugello, Alto Mugello, Valtiberina e Casentino. Lo rende noto sui social il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Lunedì e fino alla mattina di domani, martedì, “nevicate sparse prima sull’Appennino e successivamente anche sull’Amiata a quote di montagna (600-800 metri)”, scrive Giani.

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