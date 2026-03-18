Allerta Meteo Toscana: vento forte anche domani

Ancora vento forte sulla Toscana nella giornata di oggi e domani, giovedì 18 marzo, con vento di grecale e raffiche fino a 50-70km/h in pianura. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo di codice giallo per vento, limitata alle zone interne del bacino dell’Arno, oltre a quella già in essere fino alla mezzanotte di oggi. In particolare la nuova allerta, in vigore dalle 9 alle 18 di giovedì 19 marzo, riguarderà la zona fiorentina, il Valdarno Inferiore, Valdelsa e Valdera e le zone di Bisenzio e Ombrone Pistoiese. In graduale esaurimento nelle prossime ore le deboli precipitazioni, anche a carattere nevoso sull’Appennino oltre gli 800 metri.

I mari saranno molto mossi al largo anche nella giornata di giovedì.

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