Allerta Meteo Trentino: ancora vento forte, domani attese le raffiche più intense

In Trentino dalle ore centrali di oggi i venti settentrionali torneranno a intensificarsi, risultando moderati o forti da Nord: è quanto comunica Meteotrentino. Nella giornata di domani, martedì 31 marzo, è previsto un ulteriore rinforzo della ventilazione, con venti forti o molto forti, a carattere di foehn nelle valli, e raffiche che localmente potranno superare gli 80-90 km/h. Dalla serata di martedì e fino alla mattinata di sabato, i venti sono previsti persistenti, ma con intensità inferiore rispetto a quella attesa nella giornata di domani. La Provincia invita la popolazione a prestare particolare attenzione.

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