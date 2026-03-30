Allerta Meteo Umbria: domani forte vento e neve in montagna

Marzo si conclude con un nuovo crollo delle temperature in Umbria. Nell’ultimo giorno del mese, i valori saranno in sensibile diminuzione, anche di 10-13°C in pianura, per quanto riguarda le massime. Valori al di sotto delle medie – si legge nelle previsioni sul sito della Protezione Civile dell’Umbria, che indica l’allerta meteo gialla per vento su tutto il territorio. Tornerà anche la neve ma solo sulle montagne più alte. Le previsioni indicano infatti cielo molto nuvoloso, con deboli nevicate sulle zone appenniniche oltre 900-1000 metri, più insistenti sui versanti orientali, e venti forti di Grecale. Situazione che non migliorerà mercoledì 1 aprile, con le temperature massime in ulteriore lieve calo (+9-12°C in pianura, su “valori ben al di sotto delle medie”).
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