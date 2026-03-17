Allerta Meteo Umbria: domani temporali, vento e neve fino a 600-800 metri

Torna l’allerta meteo gialla in Umbria. A indicarla per il vento su tutto il territorio per la giornata di domani, mercoledì 18 marzo, è il bollettino sul sito della Protezione Civile della Regione. Le previsioni indicano nevicate attese al mattino lungo la dorsale appenninica fino a 600-800 metri, con zero termico in risalita nel corso della giornata. Allerta gialla anche per la neve e i temporali ma solo nelle aree dell’Alto Tevere, Ciascio-Topino e Nera-Corno, le zone a ridosso dell’Appennino umbro-marchigiano. Per mercoledì le previsioni riportate dalla Protezione Civile indicano maltempo fin dal mattino con precipitazioni sparse a partire dai settori appenninici ed in estensione nel resto della regione durante la giornata. I venti sono indicati forti da nord-est con rinforzi di burrasca sui settori orientali e settentrionali. Temperature in calo, anche marcato nei valori massimi.

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