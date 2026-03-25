Allerta Meteo Umbria: in arrivo temporali, forte vento e neve

Per la giornata di domani, giovedì 26 marzo, è allerta meteo gialla per neve e temporali nelle aree dell’Umbria a ridosso dell’Appennino e per vento in tutta la regione. Lo indica il sito della Protezione Civile regionale. In particolare, il rischio di precipitazioni nevose e temporali riguarda l’Alto Tevere, l’area del Chiascio – Topino e quella del Nera – Corno. Le previsioni sul sito della Protezione Civile regionale indicano nuvoloso o molto nuvoloso con brevi precipitazioni isolate in nottata e sparse nella seconda parte della giornata, più frequenti sui settori orientali. Neve oltre 600-800 metri (localmente a quote inferiori sui settori orientali). I venti sono indicati come forti nel pomeriggio-sera sui rilievi e le temperature massime in sensibile calo.

Per venerdì 27 marzo, invece, atteso cielo molto nuvoloso o coperto sulla dorsale appenninica con deboli nevicate oltre 500-700 metri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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