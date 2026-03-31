Allerta Meteo Umbria, neve sopra i 600 metri e forte vento: “massima prudenza”

“Invitiamo tutti i cittadini alla massima e costante prudenza nelle prossime ore, il sistema regionale di Protezione Civile regionale è, come sempre, pienamente operativo e pronto a intervenire per ogni informazione e in caso di necessità”. È quanto afferma il Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, in relazione all’avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso oggi dal Dipartimento della Protezione Civile e trasmesso anche alle Prefetture, con specifico rischio di precipitazioni nevose e vento che interessa anche l’Umbria. L’avviso segnala l’arrivo già da oggi pomeriggio di una perturbazione caratterizzata da correnti fredde dai Balcani, con fenomeni diffusi e persistenti accompagnati da intensa ventilazione.

Per il territorio umbro, il quadro indicato riguarda in particolare in serata nevicate sparse al di sopra dei 600 metri sui settori sudorientali della regione, area nella quale ricade anche la Valnerina, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. Secondo il bollettino, da domani, mercoledì 1aprile, e per le successive 18-24 ore, è inoltre previsto il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali anche sull’Umbria. E con nevicate oltre gli 800 metri, sempre in Valnerina, nella zona dei Sibillini, al confine con le Marche.

“La nostra macchina organizzativa di protezione civile è allertata e, come sempre, in campo – prosegue Proietti – con il monitoraggio meteo costante delle aree più esposte, a partire dalla Valnerina e dalle zone appenniniche, il coordinamento con le Prefetture, le Province, i Comuni e tutte le strutture operative”. La Regione Umbria invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali con la massima attenzione e ad adottare comportamenti prudenti, in particolare negli spostamenti verso le aree montane e interne, dove l’avviso meteo segnala possibili criticità legate a neve e vento forte. Il quadro resta in evoluzione e sarà costantemente seguito dal sistema regionale di Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.