Allerta Meteo USA: tornado devastanti tra Illinois e Indiana, feriti e case sventrate a Sud di Chicago | FOTO e VIDEO

Una serie di potenti tornado ha seminato panico e distruzione nelle ultime ore negli USA, tra l’Illinois e l’Indiana, lasciando dietro di sé una scia di case rase al suolo, alberi abbattuti e linee elettriche interrotte. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di diversi feriti e di centri di emergenza 911 letteralmente sommersi dalle chiamate di soccorso nell’area a Sud di Chicago. Uno dei momenti più drammatici è stato catturato in alcuni video diventati virali sui social, che mostrano un enorme vortice attraversare i campi agricoli vicino all’aeroporto di Kankakee, mentre le auto lungo la strada rimanevano bloccate in una macabra attesa, il tutto accompagnato da una mostruosa grandinata.

Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Kankakee, il tornado ha toccato terra nei pressi del quartiere fieristico prima di dirigersi verso Nord/Est, abbattendosi con violenza su Aroma Park.

Maltempo USA: mostruosa grandinata a Kankakee, in Illinois

Feriti nell’Indiana e case sventrate

Se nell’Illinois non si registrano fortunatamente vittime, la situazione appare più critica appena oltre il confine di Stato, nell’Indiana. A Lake Village, un probabile tornado ha colpito direttamente diverse abitazioni. Il caporale della Polizia di Stato dell’Indiana, Eric Rot, ha confermato la presenza di feriti, pur non potendo ancora fornire un numero esatto o dettagli sulle loro condizioni.

Un sistema “mostruoso” che avanza verso Est

Secondo il National Weather Service (NWS), la minaccia non è affatto finita. Andrew Lyons, meteorologo dello Storm Prediction Center, ha descritto l’evento come un sistema temporalesco primaverile piuttosto tipico ma potente.

Ecco i numeri dell’allerta meteo:

2 milioni di americani si trovano in zone a rischio moderato (livello elevato per i tornado);

si trovano in zone a rischio moderato (livello elevato per i tornado); 22 milioni di persone sono coinvolte in una fascia di allerta che si estende da Chicago fino a Fort Worth (Texas) e Oklahoma City;

sono coinvolte in una fascia di allerta che si estende da Chicago fino a Fort Worth (Texas) e Oklahoma City; Rischio grandine: segnalati chicchi di dimensioni molto grandi e venti distruttivi che potrebbero colpire dal Texas fino al Michigan.

Previsioni per le prossime ore

Il fronte temporalesco continuerà la sua corsa verso Est , minacciando le aree del Mid-Atlantic e della East Coast. Gli esperti raccomandano la massima prudenza.