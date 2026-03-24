Allerta Meteo Veneto: da domani sera periodo di tempo instabile, calo termico e venti forti

Il Meteo regionale in Veneto segnala “tra il pomeriggio/sera di mercoledì 25 e giovedì 26, tempo instabile/perturbato con precipitazioni a tratti diffuse anche con rovesci o locali temporali, sensibile calo termico e limite nevicate in marcato abbassamento fino ai 600/800 metri, localmente e a tratti anche più in basso e significativo rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali fino a forti anche con raffiche localmente molto forti sia su zone montane e pedemontane sia in pianura, specie verso la costa”. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha previsto – dalle 18 di domani, 25 marzo, fino alla mezzanotte di giovedì 26 la fase operativa di “Attenzione” per “Vento forte” su zone montane e pedemontane. Sempre per “Vento forte”, dalle 20 di domani alle 12 di giovedì 26 marzo, la stessa fase operativa è stata dichiarata anche sulla zona costiera e pianura limitrofa.

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