Allerta Meteo Veneto: domani fase di attenzione per vento forte

Fino a mercoledì 18 marzo, in Veneto persisteranno condizioni cicloniche con delle precipitazioni e venti di Bora sulla pianura. Poi la pressione sarà in aumento, ancora con Bora sulla pianura fino a giovedì. Nella prima metà di mercoledì 18 marzo, la nuvolosità sarà in aumento, con possibilità medio-bassa di precipitazioni sui monti per modesti fenomeni con quota neve attorno ai 1100-1300 metri, mentre saranno più probabili modeste piogge sulla pianura. Le temperature saranno in calo anche sensibile, non distanti dalla media, con venti da nord-est da tesi/forti sulla pianura a moderati/tesi andando dalla costa alla pedemontana; sui monti i venti saranno deboli/moderati nelle valli e tesi/forti in quota.

Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato la fase operativa di attenzione (allerta gialla) per vento forte sulla costa centro-meridionale e la pianura limitrofa e, in quota, sulle Prealpi, con validità dalle 8 alle 18 di domani, mercoledì 18 marzo.

Inoltre, in riferimento alla dichiarazione di stato di attenzione per valanghe nelle zone Mont-1 e Mont-2, emessa in data 14 marzo, l’allerta gialla (fase operativa di attenzione) cesserà a partire dalle 18 di oggi.

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