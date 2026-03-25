Allerta Meteo Veneto: neve fino a quote basse e forte vento, codice giallo per valanghe

Il Meteo regionale del Veneto informa che dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, è atteso l’arrivo di un’importante saccatura dal Nord Atlantico, con aria molto fredda proveniente dalle latitudini artiche, con un significativo calo delle temperature e un forte rinforzo dei venti da nord a tutte le quote, con neve fino a quote basse e tormente di neve nella notte tra mercoledì e giovedì su tutti i passi dolomitici e sulle Prealpi. In considerazioni di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema regionale di Protezione Civile, ha dichiarato la fase operativa di attenzione (allerta gialla) per il territorio antropizzato della zona MONT-1 e MONT-2 (Dolomiti e Prealpi venete) valida a partire dalle ore 21 di questa sera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.