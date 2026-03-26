Allerta Meteo Veneto: stato di attenzione per vento forte, neve dai 700 metri

Il Meteo regionale del Veneto segnala per il pomeriggio/sera di oggi, giovedì 26 marzo, e per l’intera giornata di venerdì 27, la presenza di venti spesso forti in quota dai quadranti settentrionali, con raffiche di Foehn in alcune valli e, a tratti, sulla Pedemontana. In base a tali previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato, dalle ore 14.00 di oggi fino alla mezzanotte di venerdì 27 marzo, la fase operativa di “Attenzione” per vento forte sulle zone montane e pedemontane. Tale fase potrà essere riconfigurata, a livello locale, in “Pre-allarme” o “Allarme” in base all’effettiva intensità del fenomeno.

Parallelamente, il Centro Valanghe di Arabba ha emesso un bollettino sperimentale di previsione nevicate, valido dalle ore 14.00 di oggi a tutta la giornata di sabato 28 marzo, che indica una quota neve tra i 700 e i 1000 metri su Alto Agordino, Medio-Basso Agordino, Cadore-Comelico, Dolomiti Ampezzane, Prealpi Bellunesi, Vicentine e Veronesi.

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