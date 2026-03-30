Allerta Meteo Veneto: vento forte su zone montane e pedemontane

Il meteo regionale del Veneto prevede per il pomeriggio di oggi nuvolosità in aumento, con piovaschi/rovesci da diffusi a locali sulla pianura, mentre in montagna deboli nevicate possibili sopra i 1200-1400 metri. La sera, le precipitazioni saranno in esaurimento. Domani martedì 31 marzo il cielo sarà sereno o poco nuvoloso al mattino e poco o parzialmente nuvoloso dal pomeriggio. Le temperature registreranno valori sotto la media, anche di molto. È prevista l’intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali fino a risultare a tratti forti sulle zone montane, specie in quota ma anche in qualche valle e in alcune zone della pedemontana.

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato la fase operativa di attenzione (allerta gialla) per vento forte sulle zone montane e pedemontane del Veneto, con validità dalle 18 di oggi a mezzanotte di mercoledì 1 aprile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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