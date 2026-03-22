Allerta Meteo: venti di Bora e Grecale sull’Italia, sarà una domenica con temporali e grandine

Prosegue sull’Italia una fase meteorologica dominata da correnti settentrionali, con Tramontana e Bora al Nord e Grecale sulle regioni centro-meridionali. Questa configurazione mantiene l’atmosfera più secca e le temperature leggermente più fresche, ma non esclude del tutto episodi di instabilità. Nelle prime ore del mattino lungo l’Adriatico e nel pomeriggio sulle aree interne appenniniche potranno svilupparsi deboli temporali a carattere convettivo, localmente accompagnati da piccole grandinate o rovesci di graupel. Attenzione inoltre ai mari: tra il medio Adriatico e il basso Tirreno, in particolare tra le Eolie e la costa settentrionale della Sicilia, non si esclude la formazione di trombe marine, seppur generalmente di debole intensità. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Sul dominio previsionale persiste da più giorni una ventilazione prevalentemente settentrionale, di Tramontana/Bora al Nord e di Grecale sul resto delle regioni centrali e meridionali italiane. A causa di ciò, l’atmosfera presenta bassi valori di umidità e un gradiente termico più fresco, anche al livello superficiale. L’instabilità sarà piuttosto limitata e debole: al primo mattino dinanzi alle coste adriatiche e durante il pomeriggio a ridosso dei settori montuosi appenninici centrali e meridionali“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Saranno possibili moti convettivi associati a deboli temporali di natura termoconvettiva, che potranno produrre grandinate di piccole dimensioni con modesti accumuli al suolo, oppure rovesci di graupel, specie sulle zone montuose interne e/o pedemontane appenniniche“.

PRETEMP segnala anche “la possibilità di qualche innocua tromba marina al largo alle coste del medio versante Adriatico o al largo del Mar Tirreno meridionale, con condizioni maggiormente idonee tra le Isole Eolie e parte della costa settentrionale tirrenica della Sicilia“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: