Allerta Meteo, weekend delle Palme con maltempo: le regioni colpite oggi

La giornata di oggi, sabato 28 marzo, che dà il via al weekend delle Palme, sarà ancora caratterizzata da maltempo sulle regioni meridionali e sulla Sicilia. Se al Centro/Nord è atteso un graduale miglioramento, al Sud persistono rovesci e temporali isolati, con possibili grandinate localizzate, soprattutto tra la Sicilia settentrionale e la Calabria tirrenica. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

Nella giornata di oggi, sabato 28 marzo 2026, “la saccatura associata ad aria di matrice artica si sposterà gradualmente verso levante, favorendo un miglioramento del tempo nelle regioni centro-settentrionali. Rimarrà nella prima parte della giornata dell’instabilità residua nelle regioni meridionali e sulla Sicilia dove le temperature in quota sono ancora basse per il periodo (fino a -28/-29 °C a 500 hPa), unitamente a MLCAPE < 500 J/kg“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Si emette un livello 0 di pericolosità tra Sicilia settentrionale e Calabria tirrenica per temporali isolati associati a grandine di piccole dimensioni, localmente graupel sui rilievi, specie siciliani. Un livello 0 per temporali isolati è valido anche per la Puglia, parte del Mar Ionio e coste della Grecia, anche qui con possibilità di qualche locale grandinata di piccole dimensioni“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: