All’INAF di Bologna le componenti per il maxi telescopio ELT in Cile

A Bologna, nell’area di ricerca dell’INAF in via Gobetti, prenderà forma una delle componenti più avanzate dell’Extremely Large Telescope (ELT), il più grande telescopio ottico e infrarosso mai realizzato, che è in costruzione nel deserto di Atacama, in Cile, dallo European Southern Observatory (ESO). ELT disporrà di uno specchio principale di 39 metri di diametro, con una massa complessiva di oltre 3.000 tonnellate, e sarà dotato di un sofisticato sistema di ottica adattiva dotato specchi deformabili, completamente ideato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Questo sistema complesso prende il nome di Morfeo (Multiconjugate Adaptive Optics Relay for ELT Observations) e annullerà gli effetti negativi di degrado delle osservazioni astronomiche causati dalla turbolenza atmosferica che, anche nei cieli bui della Cordigliera delle Ande, impedisce normalmente di raggiungere quel grado di precisione visiva che invece Morfeo sarà capace di preservare.

Per l’assemblaggio di Morfeo, gli esperti dell’INAF – Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna e dell’Università di Bologna lavoreranno fianco a fianco con precisione micrometrica per integrare tonnellate di specchi e lenti di nuova generazione.

Il CTAO

La settimana scorsa, il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, è stata in Cile nei siti astronomici dell’ESO insieme al presidente INAF, Roberto Ragazzoni. Nella visita è stato osservato anche lo stato di avanzamento del Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), che diventerà la più grande e potente infrastruttura al mondo per l’osservazione dell’Universo nello spettro dei raggi gamma. Ed è proprio Bologna a ospitare il quartier generale di CTAO, rafforzando il proprio ruolo come centro nevralgico per il coordinamento scientifico e tecnologico di infrastrutture di ricerca su scala globale.