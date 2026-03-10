Alluvione in Ecuador: fiume esonda e travolge le case | VIDEO

La provincia di El Oro, in Ecuador, è stata teatro nelle scorse ore di una grave emergenza meteo. Le intense piogge cadute sul bacino idrografico superiore hanno provocato l’esondazione improvvisa del fiume Salvias, nel territorio di Zaruma. La violenza dell’acqua ha invaso il centro abitato, danneggiando dieci abitazioni e causando il crollo di un ponte, con pesanti ripercussioni sulla viabilità locale. Secondo la Segreteria Generale per la Gestione dei Rischi, 10 nuclei familiari, per un totale di circa 40 persone, sono stati evacuati.

Le immagini circolate sui social media testimoniano il forte impatto dell’inondazione sulla comunità. Attualmente, le autorità stanno monitorando l’evento e conducendo ispezioni tecniche per valutare i danni strutturali. Il Governo Nazionale rimane impegnato nel coordinamento dei soccorsi per proteggere la popolazione colpita, in attesa di una stabilizzazione delle condizioni meteorologiche nell’area.