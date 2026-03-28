Alluvione in Oman: piogge torrenziali devastano Muscat, bimbo morto travolto dalle acque | VIDEO

L’Oman è alle prese con una grave ondata di maltempo che sta provocando alluvioni e forti disagi in numerose aree del Paese. Le intense precipitazioni, accompagnate da temporali, grandinate e forti raffiche di vento, hanno colpito in particolare la zona di Muscat e diversi governatorati. Il bilancio più drammatico arriva dalla regione di Al Dakhiliyah, dove un bambino ha perso la vita dopo essere stato trascinato via dalla corrente in un wadi nel distretto di Izki. Secondo quanto riferito dalle autorità, le squadre di ricerca e soccorso sono intervenute immediatamente dopo la segnalazione della scomparsa, recuperando successivamente il corpo della vittima. Le condizioni meteorologiche restano critiche anche in altre aree, tra cui Al Buraimi, Al Dhahirah, Al Batinah e Al Sharqiyah, investite da piogge torrenziali e vento intenso.