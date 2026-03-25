Alluvione in Oman: piogge torrenziali travolgono Falaj Al Qaba’il e la costa settentrionale | VIDEO

Una massiccia ondata di maltempo sta colpendo in questi giorni l’Oman settentrionale, provocando alluvioni lampo, chiusure stradali e disagi nei collegamenti aerei e marittimi: la località di Falaj Al Qaba’il risulta essere la più colpita nelle scorse ore. Il sistema di bassa pressione responsabile delle piogge intense sta interessando anche gli Emirati Arabi Uniti e le coste meridionali dell’Iran, generando un’area di instabilità meteorologica senza precedenti sulla Penisola Arabica orientale. Secondo i bollettini meteorologici e le analisi satellitari, la perturbazione attinge umidità dal Mare Arabico e dal Golfo di Oman, creando celle temporalesche lente ma estremamente intense. Nelle regioni settentrionali dell’Oman, tra Muscat e la costa di Al Batinah, le piogge cadute dal fine settimana hanno già causato allagamenti in wadi e zone basse, trascinando veicoli e complicando gli interventi di soccorso.

Negli Emirati Arabi Uniti, i residenti segnalano piogge abbondanti, frequenti fulmini e venti forti, mentre lungo le coste iraniane meridionali, da Bushehr allo Stretto di Hormuz, il terreno saturo e i venti onshore accentuano il rischio di alluvioni locali. Il maltempo ha impatti significativi sui trasporti: voli dirottati, ritardi aeroportuali, traffico bloccato sulle strade allagate e porti con mare agitato e ridotta visibilità. Le autorità mettono in guardia contro la guida in wadi e sottopassi, mentre turisti e residenti sono invitati a monitorare aggiornamenti meteorologici e modifiche dei trasporti in tempo reale.