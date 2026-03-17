Alluvione lampo in Paraguay: piogge torrenziali travolgono Luque | VIDEO

Strade sommerse, case evacuate e disagi alla viabilità dopo un violento temporale

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la città di Luque, in Paraguay, provocando gravi allagamenti in diverse aree del dipartimento Central. Il quartiere Laurelty è risultato tra i più danneggiati, con abitazioni invase dall’acqua e pesanti perdite materiali per i residenti. Particolarmente critica la situazione lungo via La Victoria, completamente sommersa dalle precipitazioni intense. Secondo i residenti il problema è aggravato da un sistema di drenaggio insufficiente: un canale convoglia infatti l’acqua dalle zone più alte, aumentando il volume che si riversa nel quartiere. Almeno 4 abitazioni sono state completamente allagate e una famiglia di anziani è stata evacuata. Le strade, già deteriorate, si sono trasformate in fango impraticabile, mentre diversi veicoli sono rimasti bloccati.

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