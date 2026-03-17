Alluvione lampo in Paraguay: piogge torrenziali travolgono Luque | VIDEO

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la città di Luque, in Paraguay, provocando gravi allagamenti in diverse aree del dipartimento Central. Il quartiere Laurelty è risultato tra i più danneggiati, con abitazioni invase dall’acqua e pesanti perdite materiali per i residenti. Particolarmente critica la situazione lungo via La Victoria, completamente sommersa dalle precipitazioni intense. Secondo i residenti il problema è aggravato da un sistema di drenaggio insufficiente: un canale convoglia infatti l’acqua dalle zone più alte, aumentando il volume che si riversa nel quartiere. Almeno 4 abitazioni sono state completamente allagate e una famiglia di anziani è stata evacuata. Le strade, già deteriorate, si sono trasformate in fango impraticabile, mentre diversi veicoli sono rimasti bloccati.