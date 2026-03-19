Alluvioni in Kenya: il bilancio sale a 73 morti e sono in arrivo ulteriori piogge

A due settimane dalle devastanti alluvioni del 6 marzo, il bilancio delle vittime è salito a 73 in Kenya mentre 7 persone risultano ancora disperse. Lo dice l’ultimo aggiornamento pubblicato dal Ministero dell’Interno keniota, che avverte inoltre di ulteriori piogge in arrivo in tutto il Paese. Le alluvioni hanno causato lo sfollamento di 68.975 persone e colpito 21 contee, danneggiando infrastrutture critiche. Le squadre interforze, tra cui le Forze di difesa del Kenya e la Croce Rossa keniota, sono attivamente impegnate nelle operazioni di soccorso e recupero.

Il Servizio meteorologico nazionale ha emesso avvisi di forti piogge tra il 18 e il 24 marzo, esprimendo preoccupazione per ulteriori alluvioni e frane.